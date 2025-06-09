Dövizler / PLAG
PLAG: Planet Green Holdings Corp
2.12 USD 0.28 (15.22%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PLAG fiyatı bugün 15.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.76 ve Yüksek fiyatı olarak 2.12 aralığında işlem gördü.
Planet Green Holdings Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
PLAG haberleri
Günlük aralık
1.76 2.12
Yıllık aralık
0.47 5.52
- Önceki kapanış
- 1.84
- Açılış
- 1.76
- Satış
- 2.12
- Alış
- 2.42
- Düşük
- 1.76
- Yüksek
- 2.12
- Hacim
- 103
- Günlük değişim
- 15.22%
- Aylık değişim
- 26.19%
- 6 aylık değişim
- 78.15%
- Yıllık değişim
- 37.66%
21 Eylül, Pazar