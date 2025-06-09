CotationsSections
Devises / PLAG
Retour à Actions

PLAG: Planet Green Holdings Corp

2.12 USD 0.28 (15.22%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PLAG a changé de 15.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.76 et à un maximum de 2.12.

Suivez la dynamique Planet Green Holdings Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PLAG Nouvelles

Range quotidien
1.76 2.12
Range Annuel
0.47 5.52
Clôture Précédente
1.84
Ouverture
1.76
Bid
2.12
Ask
2.42
Plus Bas
1.76
Plus Haut
2.12
Volume
103
Changement quotidien
15.22%
Changement Mensuel
26.19%
Changement à 6 Mois
78.15%
Changement Annuel
37.66%
20 septembre, samedi