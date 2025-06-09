Moedas / PLAG
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
PLAG: Planet Green Holdings Corp
1.84 USD 0.02 (1.08%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PLAG para hoje mudou para -1.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.81 e o mais alto foi 1.93.
Veja a dinâmica do par de moedas Planet Green Holdings Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLAG Notícias
- Planet Green Holdings shareholders approve board election and share increase
- Planet Green investigates unusual trading activity in its stock
- Planet Green Holdings Corp. Expands Sales Channels Through Strategic Partnership in Inner Mongolia Market
- Planet Green Advances AI-Powered Early Mental Health Intervention for Youth in Post-Pandemic Canada
Faixa diária
1.81 1.93
Faixa anual
0.47 5.52
- Fechamento anterior
- 1.86
- Open
- 1.81
- Bid
- 1.84
- Ask
- 2.14
- Low
- 1.81
- High
- 1.93
- Volume
- 5
- Mudança diária
- -1.08%
- Mudança mensal
- 9.52%
- Mudança de 6 meses
- 54.62%
- Mudança anual
- 19.48%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh