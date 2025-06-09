货币 / PLAG
PLAG: Planet Green Holdings Corp
1.86 USD 0.12 (6.06%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PLAG汇率已更改-6.06%。当日，交易品种以低点1.86和高点1.88进行交易。
关注Planet Green Holdings Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PLAG新闻
- Planet Green Holdings shareholders approve board election and share increase
- Planet Green investigates unusual trading activity in its stock
- Planet Green Holdings Corp. Expands Sales Channels Through Strategic Partnership in Inner Mongolia Market
- Planet Green Advances AI-Powered Early Mental Health Intervention for Youth in Post-Pandemic Canada
日范围
1.86 1.88
年范围
0.47 5.52
- 前一天收盘价
- 1.98
- 开盘价
- 1.88
- 卖价
- 1.86
- 买价
- 2.16
- 最低价
- 1.86
- 最高价
- 1.88
- 交易量
- 5
- 日变化
- -6.06%
- 月变化
- 10.71%
- 6个月变化
- 56.30%
- 年变化
- 20.78%
