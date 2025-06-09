QuotazioniSezioni
Valute / PLAG
PLAG: Planet Green Holdings Corp

2.12 USD 0.28 (15.22%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PLAG ha avuto una variazione del 15.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.76 e ad un massimo di 2.12.

Intervallo Giornaliero
1.76 2.12
Intervallo Annuale
0.47 5.52
Chiusura Precedente
1.84
Apertura
1.76
Bid
2.12
Ask
2.42
Minimo
1.76
Massimo
2.12
Volume
103
Variazione giornaliera
15.22%
Variazione Mensile
26.19%
Variazione Semestrale
78.15%
Variazione Annuale
37.66%
