Valute / PLAG
PLAG: Planet Green Holdings Corp
2.12 USD 0.28 (15.22%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PLAG ha avuto una variazione del 15.22% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.76 e ad un massimo di 2.12.
Segui le dinamiche di Planet Green Holdings Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLAG News
- Planet Green Holdings shareholders approve board election and share increase
- Planet Green investigates unusual trading activity in its stock
- Planet Green Holdings Corp. Expands Sales Channels Through Strategic Partnership in Inner Mongolia Market
- Planet Green Advances AI-Powered Early Mental Health Intervention for Youth in Post-Pandemic Canada
Intervallo Giornaliero
1.76 2.12
Intervallo Annuale
0.47 5.52
- Chiusura Precedente
- 1.84
- Apertura
- 1.76
- Bid
- 2.12
- Ask
- 2.42
- Minimo
- 1.76
- Massimo
- 2.12
- Volume
- 103
- Variazione giornaliera
- 15.22%
- Variazione Mensile
- 26.19%
- Variazione Semestrale
- 78.15%
- Variazione Annuale
- 37.66%
21 settembre, domenica