PLAG: Planet Green Holdings Corp
1.84 USD 0.02 (1.08%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PLAGの今日の為替レートは、-1.08%変化しました。日中、通貨は1あたり1.81の安値と1.93の高値で取引されました。
Planet Green Holdings Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLAG News
- Planet Green Holdings shareholders approve board election and share increase
- Planet Green investigates unusual trading activity in its stock
- Planet Green Holdings Corp. Expands Sales Channels Through Strategic Partnership in Inner Mongolia Market
- Planet Green Advances AI-Powered Early Mental Health Intervention for Youth in Post-Pandemic Canada
1日のレンジ
1.81 1.93
1年のレンジ
0.47 5.52
- 以前の終値
- 1.86
- 始値
- 1.93
- 買値
- 1.84
- 買値
- 2.14
- 安値
- 1.81
- 高値
- 1.93
- 出来高
- 6
- 1日の変化
- -1.08%
- 1ヶ月の変化
- 9.52%
- 6ヶ月の変化
- 54.62%
- 1年の変化
- 19.48%
