PLAG: Planet Green Holdings Corp
1.98 USD 0.18 (10.00%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PLAG за сегодня изменился на 10.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.74, а максимальная — 1.98.
Следите за динамикой Planet Green Holdings Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PLAG
- Planet Green Holdings shareholders approve board election and share increase
- Planet Green investigates unusual trading activity in its stock
- Planet Green Holdings Corp. Expands Sales Channels Through Strategic Partnership in Inner Mongolia Market
- Planet Green Advances AI-Powered Early Mental Health Intervention for Youth in Post-Pandemic Canada
Дневной диапазон
1.74 1.98
Годовой диапазон
0.47 5.52
- Предыдущее закрытие
- 1.80
- Open
- 1.76
- Bid
- 1.98
- Ask
- 2.28
- Low
- 1.74
- High
- 1.98
- Объем
- 30
- Дневное изменение
- 10.00%
- Месячное изменение
- 17.86%
- 6-месячное изменение
- 66.39%
- Годовое изменение
- 28.57%
