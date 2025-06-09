Währungen / PLAG
PLAG: Planet Green Holdings Corp
2.00 USD 0.16 (8.70%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PLAG hat sich für heute um 8.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.76 bis zu einem Hoch von 2.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Planet Green Holdings Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLAG News
- Planet Green Holdings shareholders approve board election and share increase
- Planet Green investigates unusual trading activity in its stock
- Planet Green Holdings Corp. Expands Sales Channels Through Strategic Partnership in Inner Mongolia Market
- Planet Green Advances AI-Powered Early Mental Health Intervention for Youth in Post-Pandemic Canada
Tagesspanne
1.76 2.09
Jahresspanne
0.47 5.52
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.84
- Eröffnung
- 1.76
- Bid
- 2.00
- Ask
- 2.30
- Tief
- 1.76
- Hoch
- 2.09
- Volumen
- 53
- Tagesänderung
- 8.70%
- Monatsänderung
- 19.05%
- 6-Monatsänderung
- 68.07%
- Jahresänderung
- 29.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K