통화 / PLAG
PLAG: Planet Green Holdings Corp
2.12 USD 0.28 (15.22%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PLAG 환율이 오늘 15.22%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.76이고 고가는 2.12이었습니다.
Planet Green Holdings Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PLAG News
- Planet Green Holdings shareholders approve board election and share increase
- Planet Green investigates unusual trading activity in its stock
- Planet Green Holdings Corp. Expands Sales Channels Through Strategic Partnership in Inner Mongolia Market
- Planet Green Advances AI-Powered Early Mental Health Intervention for Youth in Post-Pandemic Canada
일일 변동 비율
1.76 2.12
년간 변동
0.47 5.52
- 이전 종가
- 1.84
- 시가
- 1.76
- Bid
- 2.12
- Ask
- 2.42
- 저가
- 1.76
- 고가
- 2.12
- 볼륨
- 103
- 일일 변동
- 15.22%
- 월 변동
- 26.19%
- 6개월 변동
- 78.15%
- 년간 변동율
- 37.66%
20 9월, 토요일