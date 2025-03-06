Dövizler / PKOH
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PKOH: Park-Ohio Holdings Corp
21.57 USD 1.34 (5.85%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PKOH fiyatı bugün -5.85% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 21.57 ve Yüksek fiyatı olarak 22.91 aralığında işlem gördü.
Park-Ohio Holdings Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PKOH haberleri
- Park-Ohio Holdings Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PKOH)
- Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Park Ohio Q2 2025 misses earnings forecast
- Park-Ohio Q2 2025 slides: Sequential improvement amid year-over-year decline
- Park Ohio Holdings earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of July 28, 2025 - TipRanks.com
- Park-Ohio declares quarterly dividend of $0.125 per share
- Park-Ohio prices $350 million in senior secured notes at 8.5%
- Park-Ohio to offer $350 million in senior secured notes due 2030
- Park-Ohio Holdings Corp. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PKOH)
- Park-Ohio Holdings Corporation (PKOH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
21.57 22.91
Yıllık aralık
15.52 34.16
- Önceki kapanış
- 22.91
- Açılış
- 22.91
- Satış
- 21.57
- Alış
- 21.87
- Düşük
- 21.57
- Yüksek
- 22.91
- Hacim
- 155
- Günlük değişim
- -5.85%
- Aylık değişim
- 8.12%
- 6 aylık değişim
- 0.28%
- Yıllık değişim
- -30.01%
21 Eylül, Pazar