PKOH: Park-Ohio Holdings Corp
21.64 USD 0.15 (0.69%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PKOH за сегодня изменился на -0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.48, а максимальная — 21.79.
Следите за динамикой Park-Ohio Holdings Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PKOH
Дневной диапазон
21.48 21.79
Годовой диапазон
15.52 34.16
- Предыдущее закрытие
- 21.79
- Open
- 21.75
- Bid
- 21.64
- Ask
- 21.94
- Low
- 21.48
- High
- 21.79
- Объем
- 35
- Дневное изменение
- -0.69%
- Месячное изменение
- 8.47%
- 6-месячное изменение
- 0.60%
- Годовое изменение
- -29.79%
