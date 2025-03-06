Divisas / PKOH
PKOH: Park-Ohio Holdings Corp
21.75 USD 0.11 (0.51%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PKOH de hoy ha cambiado un 0.51%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.65, mientras que el máximo ha alcanzado 22.30.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Park-Ohio Holdings Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
21.65 22.30
Rango anual
15.52 34.16
- Cierres anteriores
- 21.64
- Open
- 21.93
- Bid
- 21.75
- Ask
- 22.05
- Low
- 21.65
- High
- 22.30
- Volumen
- 86
- Cambio diario
- 0.51%
- Cambio mensual
- 9.02%
- Cambio a 6 meses
- 1.12%
- Cambio anual
- -29.43%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B