Devises / PKOH
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
PKOH: Park-Ohio Holdings Corp
21.57 USD 1.34 (5.85%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PKOH a changé de -5.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.57 et à un maximum de 22.91.
Suivez la dynamique Park-Ohio Holdings Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PKOH Nouvelles
- Park-Ohio Holdings Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PKOH)
- Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Park Ohio Q2 2025 misses earnings forecast
- Park-Ohio Q2 2025 slides: Sequential improvement amid year-over-year decline
- Park Ohio Holdings earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of July 28, 2025 - TipRanks.com
- Park-Ohio declares quarterly dividend of $0.125 per share
- Park-Ohio prices $350 million in senior secured notes at 8.5%
- Park-Ohio to offer $350 million in senior secured notes due 2030
- Park-Ohio Holdings Corp. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PKOH)
- Park-Ohio Holdings Corporation (PKOH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
21.57 22.91
Range Annuel
15.52 34.16
- Clôture Précédente
- 22.91
- Ouverture
- 22.91
- Bid
- 21.57
- Ask
- 21.87
- Plus Bas
- 21.57
- Plus Haut
- 22.91
- Volume
- 155
- Changement quotidien
- -5.85%
- Changement Mensuel
- 8.12%
- Changement à 6 Mois
- 0.28%
- Changement Annuel
- -30.01%
20 septembre, samedi