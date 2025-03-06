货币 / PKOH
PKOH: Park-Ohio Holdings Corp
21.93 USD 0.29 (1.34%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PKOH汇率已更改1.34%。当日，交易品种以低点21.65和高点22.30进行交易。
关注Park-Ohio Holdings Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- Park-Ohio Holdings Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PKOH)
- Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Park Ohio Q2 2025 misses earnings forecast
- Park-Ohio Q2 2025 slides: Sequential improvement amid year-over-year decline
- Park Ohio Holdings earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of July 28, 2025 - TipRanks.com
- Park-Ohio declares quarterly dividend of $0.125 per share
- Park-Ohio prices $350 million in senior secured notes at 8.5%
- Park-Ohio to offer $350 million in senior secured notes due 2030
- Park-Ohio Holdings Corp. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PKOH)
- Park-Ohio Holdings Corporation (PKOH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
21.65 22.30
年范围
15.52 34.16
- 前一天收盘价
- 21.64
- 开盘价
- 21.93
- 卖价
- 21.93
- 买价
- 22.23
- 最低价
- 21.65
- 最高价
- 22.30
- 交易量
- 60
- 日变化
- 1.34%
- 月变化
- 9.92%
- 6个月变化
- 1.95%
- 年变化
- -28.84%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值