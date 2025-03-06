Moedas / PKOH
PKOH: Park-Ohio Holdings Corp
22.66 USD 0.91 (4.18%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PKOH para hoje mudou para 4.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.79 e o mais alto foi 22.73.
Veja a dinâmica do par de moedas Park-Ohio Holdings Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
21.79 22.73
Faixa anual
15.52 34.16
- Fechamento anterior
- 21.75
- Open
- 22.00
- Bid
- 22.66
- Ask
- 22.96
- Low
- 21.79
- High
- 22.73
- Volume
- 42
- Mudança diária
- 4.18%
- Mudança mensal
- 13.58%
- Mudança de 6 meses
- 5.35%
- Mudança anual
- -26.48%
