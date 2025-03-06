Währungen / PKOH
PKOH: Park-Ohio Holdings Corp
22.75 USD 0.16 (0.70%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PKOH hat sich für heute um -0.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.34 bis zu einem Hoch von 22.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die Park-Ohio Holdings Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
22.34 22.91
Jahresspanne
15.52 34.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.91
- Eröffnung
- 22.91
- Bid
- 22.75
- Ask
- 23.05
- Tief
- 22.34
- Hoch
- 22.91
- Volumen
- 35
- Tagesänderung
- -0.70%
- Monatsänderung
- 14.04%
- 6-Monatsänderung
- 5.76%
- Jahresänderung
- -26.18%
