통화 / PKOH
PKOH: Park-Ohio Holdings Corp
21.57 USD 1.34 (5.85%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PKOH 환율이 오늘 -5.85%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 21.57이고 고가는 22.91이었습니다.
Park-Ohio Holdings Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
PKOH News
- Park-Ohio Holdings Corp. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PKOH)
- Park-Ohio Holdings Corp. (PKOH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Park Ohio Q2 2025 misses earnings forecast
- Park-Ohio Q2 2025 slides: Sequential improvement amid year-over-year decline
- Park Ohio Holdings earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of July 28, 2025 - TipRanks.com
- Park-Ohio declares quarterly dividend of $0.125 per share
- Park-Ohio prices $350 million in senior secured notes at 8.5%
- Park-Ohio to offer $350 million in senior secured notes due 2030
- Park-Ohio Holdings Corp. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PKOH)
- Park-Ohio Holdings Corporation (PKOH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
21.57 22.91
년간 변동
15.52 34.16
- 이전 종가
- 22.91
- 시가
- 22.91
- Bid
- 21.57
- Ask
- 21.87
- 저가
- 21.57
- 고가
- 22.91
- 볼륨
- 155
- 일일 변동
- -5.85%
- 월 변동
- 8.12%
- 6개월 변동
- 0.28%
- 년간 변동율
- -30.01%
20 9월, 토요일