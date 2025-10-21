PJFV hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF hisse senedi 80.33 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 80.33 - 80.33 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 79.44 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1 değerine ulaştı. PJFV canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF hisse senedi şu anda 80.33 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 9.17% ve USD değerlerini izler. PJFV hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

PJFV hisse senedi nasıl alınır? PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF hisselerini şu anki 80.33 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 80.33 ve Ask 80.63 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte PJFV fiyat hareketlerini takip edin.

PJFV hisse senedine nasıl yatırım yapılır? PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 64.10 - 80.33 ve mevcut fiyatı 80.33 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 80.33 veya Ask 80.63 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.32% ve 6 aylık değişim oranı 17.25% değerlerini karşılaştırır. PJFV fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

PGIM Jennison Focused Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? PGIM Jennison Focused Value ETF hisse senedi yıllık olarak 80.33 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 64.10 - 80.33). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 79.44 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF performansını takip edin.

PGIM Jennison Focused Value ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) hisse senedi yıllık olarak en düşük 64.10 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 80.33 ve hareket ettiği yıllık aralık 64.10 - 80.33 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki PJFV fiyat hareketlerini izleyin.