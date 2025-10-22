- Panorámica
PJFV: PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF
El tipo de cambio de PJFV de hoy ha cambiado un 1.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 80.33, mientras que el máximo ha alcanzado 80.33.
Siga la dinámica de la pareja de divisas PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de PJFV hoy?
PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) se evalúa hoy en 80.33. El instrumento se negocia dentro de 80.33 - 80.33; el cierre de ayer ha sido 79.44 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PJFV en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF?
PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF se evalúa actualmente en 80.33. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 9.17% y USD. Monitoree los movimientos de PJFV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de PJFV?
Puede comprar acciones de PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) al precio actual de 80.33. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 80.33 o 80.63, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PJFV en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de PJFV?
Invertir en PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF implica tener en cuenta el rango anual 64.10 - 80.33 y el precio actual 80.33. Muchos comparan 0.32% y 17.25% antes de colocar órdenes en 80.33 o 80.63. Estudie los cambios diarios de precios de PJFV en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de PGIM Jennison Focused Value ETF?
El precio más alto de PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) en el último año ha sido 80.33. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 64.10 - 80.33, una comparación con 79.44 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de PGIM Jennison Focused Value ETF?
El precio más bajo de PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) para el año ha sido 64.10. La comparación con los actuales 80.33 y 64.10 - 80.33 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PJFV en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PJFV?
En el pasado, PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 79.44 y 9.17% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 79.44
- Open
- 80.33
- Bid
- 80.33
- Ask
- 80.63
- Low
- 80.33
- High
- 80.33
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 1.12%
- Cambio mensual
- 0.32%
- Cambio a 6 meses
- 17.25%
- Cambio anual
- 9.17%
- Act.
-
- Pronós.
- -4.625 M
- Prev.
- 3.524 M
- Act.
-
- Pronós.
- -0.310 M
- Prev.
- -0.703 M
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 4.613%