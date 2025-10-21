- Aperçu
PJFV: PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF
Le taux de change de PJFV a changé de 1.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 80.33 et à un maximum de 80.33.
Suivez la dynamique PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
PJFV Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action PJFV aujourd'hui ?
L'action PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF est cotée à 80.33 aujourd'hui. Elle se négocie dans 80.33 - 80.33, a clôturé hier à 79.44 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de PJFV présente ces mises à jour.
L'action PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF verse-t-elle des dividendes ?
PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF est actuellement valorisé à 80.33. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.17% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PJFV.
Comment acheter des actions PJFV ?
Vous pouvez acheter des actions PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF au cours actuel de 80.33. Les ordres sont généralement placés à proximité de 80.33 ou de 80.63, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PJFV sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action PJFV ?
Investir dans PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 64.10 - 80.33 et le prix actuel 80.33. Beaucoup comparent 0.32% et 17.25% avant de passer des ordres à 80.33 ou 80.63. Consultez le graphique du cours de PJFV en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action PGIM Jennison Focused Value ETF ?
Le cours le plus élevé de PGIM Jennison Focused Value ETF l'année dernière était 80.33. Au cours de 64.10 - 80.33, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 79.44 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action PGIM Jennison Focused Value ETF ?
Le cours le plus bas de PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) sur l'année a été 64.10. Sa comparaison avec 80.33 et 64.10 - 80.33 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PJFV sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action PJFV a-t-elle été divisée ?
PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 79.44 et 9.17% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 79.44
- Ouverture
- 80.33
- Bid
- 80.33
- Ask
- 80.63
- Plus Bas
- 80.33
- Plus Haut
- 80.33
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 1.12%
- Changement Mensuel
- 0.32%
- Changement à 6 Mois
- 17.25%
- Changement Annuel
- 9.17%