PJFV: PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF
今日PJFV汇率已更改1.12%。当日，交易品种以低点80.33和高点80.33进行交易。
关注PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
PJFV股票今天的价格是多少？
PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF股票今天的定价为80.33。它在80.33 - 80.33范围内交易，昨天的收盘价为79.44，交易量达到1。PJFV的实时价格图表显示了这些更新。
PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF股票是否支付股息？
PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF目前的价值为80.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.17%和USD。实时查看图表以跟踪PJFV走势。
如何购买PJFV股票？
您可以以80.33的当前价格购买PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF股票。订单通常设置在80.33或80.63附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注PJFV的实时图表更新。
如何投资PJFV股票？
投资PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF需要考虑年度范围64.10 - 80.33和当前价格80.33。许多人在以80.33或80.63下订单之前，会比较0.32%和。实时查看PJFV价格图表，了解每日变化。
PGIM Jennison Focused Value ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，PGIM Jennison Focused Value ETF的最高价格是80.33。在64.10 - 80.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF的绩效。
PGIM Jennison Focused Value ETF股票的最低价格是多少？
PGIM Jennison Focused Value ETF（PJFV）的最低价格为64.10。将其与当前的80.33和64.10 - 80.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PJFV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PJFV股票是什么时候拆分的？
PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、79.44和9.17%中可见。
- 前一天收盘价
- 79.44
- 开盘价
- 80.33
- 卖价
- 80.33
- 买价
- 80.63
- 最低价
- 80.33
- 最高价
- 80.33
- 交易量
- 1
- 日变化
- 1.12%
- 月变化
- 0.32%
- 6个月变化
- 17.25%
- 年变化
- 9.17%