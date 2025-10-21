PJFV股票今天的价格是多少？ PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF股票今天的定价为80.33。它在80.33 - 80.33范围内交易，昨天的收盘价为79.44，交易量达到1。PJFV的实时价格图表显示了这些更新。

PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF股票是否支付股息？ PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF目前的价值为80.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.17%和USD。实时查看图表以跟踪PJFV走势。

如何购买PJFV股票？ 您可以以80.33的当前价格购买PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF股票。订单通常设置在80.33或80.63附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注PJFV的实时图表更新。

如何投资PJFV股票？ 投资PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF需要考虑年度范围64.10 - 80.33和当前价格80.33。许多人在以80.33或80.63下订单之前，会比较0.32%和。实时查看PJFV价格图表，了解每日变化。

PGIM Jennison Focused Value ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，PGIM Jennison Focused Value ETF的最高价格是80.33。在64.10 - 80.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF的绩效。

PGIM Jennison Focused Value ETF股票的最低价格是多少？ PGIM Jennison Focused Value ETF（PJFV）的最低价格为64.10。将其与当前的80.33和64.10 - 80.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PJFV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。