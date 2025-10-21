报价部分
货币 / PJFV
回到股票

PJFV: PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF

80.33 USD 0.89 (1.12%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PJFV汇率已更改1.12%。当日，交易品种以低点80.33和高点80.33进行交易。

关注PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

PJFV股票今天的价格是多少？

PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF股票今天的定价为80.33。它在80.33 - 80.33范围内交易，昨天的收盘价为79.44，交易量达到1。PJFV的实时价格图表显示了这些更新。

PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF股票是否支付股息？

PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF目前的价值为80.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.17%和USD。实时查看图表以跟踪PJFV走势。

如何购买PJFV股票？

您可以以80.33的当前价格购买PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF股票。订单通常设置在80.33或80.63附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注PJFV的实时图表更新。

如何投资PJFV股票？

投资PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF需要考虑年度范围64.10 - 80.33和当前价格80.33。许多人在以80.33或80.63下订单之前，会比较0.32%和。实时查看PJFV价格图表，了解每日变化。

PGIM Jennison Focused Value ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，PGIM Jennison Focused Value ETF的最高价格是80.33。在64.10 - 80.33内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF的绩效。

PGIM Jennison Focused Value ETF股票的最低价格是多少？

PGIM Jennison Focused Value ETF（PJFV）的最低价格为64.10。将其与当前的80.33和64.10 - 80.33进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PJFV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PJFV股票是什么时候拆分的？

PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、79.44和9.17%中可见。

日范围
80.33 80.33
年范围
64.10 80.33
前一天收盘价
79.44
开盘价
80.33
卖价
80.33
买价
80.63
最低价
80.33
最高价
80.33
交易量
1
日变化
1.12%
月变化
0.32%
6个月变化
17.25%
年变化
9.17%
21 十月, 星期二
13:00
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值