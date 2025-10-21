- Panoramica
PJFV: PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF
Il tasso di cambio PJFV ha avuto una variazione del 1.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 80.33 e ad un massimo di 80.33.
Segui le dinamiche di PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PJFV oggi?
Oggi le azioni PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF sono prezzate a 80.33. Viene scambiato all'interno di 80.33 - 80.33, la chiusura di ieri è stata 79.44 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PJFV mostra questi aggiornamenti.
Le azioni PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF pagano dividendi?
PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF è attualmente valutato a 80.33. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.17% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PJFV.
Come acquistare azioni PJFV?
Puoi acquistare azioni PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF al prezzo attuale di 80.33. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 80.33 o 80.63, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PJFV sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PJFV?
Investire in PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF implica considerare l'intervallo annuale 64.10 - 80.33 e il prezzo attuale 80.33. Molti confrontano 0.32% e 17.25% prima di effettuare ordini su 80.33 o 80.63. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PJFV con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni PGIM Jennison Focused Value ETF?
Il prezzo massimo di PGIM Jennison Focused Value ETF nell'ultimo anno è stato 80.33. All'interno di 64.10 - 80.33, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 79.44 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni PGIM Jennison Focused Value ETF?
Il prezzo più basso di PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) nel corso dell'anno è stato 64.10. Confrontandolo con gli attuali 80.33 e 64.10 - 80.33 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PJFV muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PJFV?
PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 79.44 e 9.17%.
- Chiusura Precedente
- 79.44
- Apertura
- 80.33
- Bid
- 80.33
- Ask
- 80.63
- Minimo
- 80.33
- Massimo
- 80.33
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 1.12%
- Variazione Mensile
- 0.32%
- Variazione Semestrale
- 17.25%
- Variazione Annuale
- 9.17%