クォートセクション
通貨 / PJFV
株に戻る

PJFV: PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF

80.33 USD 0.89 (1.12%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PJFVの今日の為替レートは、1.12%変化しました。日中、通貨は1あたり80.33の安値と80.33の高値で取引されました。

PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

PJFV株の現在の価格は？

PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETFの株価は本日80.33です。80.33 - 80.33内で取引され、前日の終値は79.44、取引量は1に達しました。PJFVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETFの株は配当を出しますか？

PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETFの現在の価格は80.33です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.17%やUSDにも注目します。PJFVの動きはライブチャートで確認できます。

PJFV株を買う方法は？

PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETFの株は現在80.33で購入可能です。注文は通常80.33または80.63付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。PJFVの最新情報はライブチャートで確認できます。

PJFV株に投資する方法は？

PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETFへの投資では、年間の値幅64.10 - 80.33と現在の80.33を考慮します。注文は多くの場合80.33や80.63で行われる前に、0.32%や17.25%と比較されます。PJFVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

PGIM Jennison Focused Value ETFの株の最高値は？

PGIM Jennison Focused Value ETFの過去1年の最高値は80.33でした。64.10 - 80.33内で株価は大きく変動し、79.44と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

PGIM Jennison Focused Value ETFの株の最低値は？

PGIM Jennison Focused Value ETF(PJFV)の年間最安値は64.10でした。現在の80.33や64.10 - 80.33と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PJFVの動きはライブチャートで確認できます。

PJFVの株式分割はいつ行われましたか？

PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、79.44、9.17%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
80.33 80.33
1年のレンジ
64.10 80.33
以前の終値
79.44
始値
80.33
買値
80.33
買値
80.63
安値
80.33
高値
80.33
出来高
1
1日の変化
1.12%
1ヶ月の変化
0.32%
6ヶ月の変化
17.25%
1年の変化
9.17%
22 10月, 水曜日
14:30
USD
EIA週間原油在庫
実際
期待
-4.625 M
3.524 M
14:30
USD
EIAクッシングの原油備蓄の変化
実際
期待
-0.310 M
-0.703 M
16:35
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
17:00
USD
20年債券オークション
実際
期待
4.613%
20:00
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待