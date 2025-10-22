- 概要
PJFV: PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF
PJFVの今日の為替レートは、1.12%変化しました。日中、通貨は1あたり80.33の安値と80.33の高値で取引されました。
PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
PJFV株の現在の価格は？
PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETFの株価は本日80.33です。80.33 - 80.33内で取引され、前日の終値は79.44、取引量は1に達しました。PJFVのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETFの株は配当を出しますか？
PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETFの現在の価格は80.33です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.17%やUSDにも注目します。PJFVの動きはライブチャートで確認できます。
PJFV株を買う方法は？
PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETFの株は現在80.33で購入可能です。注文は通常80.33または80.63付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。PJFVの最新情報はライブチャートで確認できます。
PJFV株に投資する方法は？
PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETFへの投資では、年間の値幅64.10 - 80.33と現在の80.33を考慮します。注文は多くの場合80.33や80.63で行われる前に、0.32%や17.25%と比較されます。PJFVの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
PGIM Jennison Focused Value ETFの株の最高値は？
PGIM Jennison Focused Value ETFの過去1年の最高値は80.33でした。64.10 - 80.33内で株価は大きく変動し、79.44と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
PGIM Jennison Focused Value ETFの株の最低値は？
PGIM Jennison Focused Value ETF(PJFV)の年間最安値は64.10でした。現在の80.33や64.10 - 80.33と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PJFVの動きはライブチャートで確認できます。
PJFVの株式分割はいつ行われましたか？
PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、79.44、9.17%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 79.44
- 始値
- 80.33
- 買値
- 80.33
- 買値
- 80.63
- 安値
- 80.33
- 高値
- 80.33
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 1.12%
- 1ヶ月の変化
- 0.32%
- 6ヶ月の変化
- 17.25%
- 1年の変化
- 9.17%
- 実際
-
- 期待
- -4.625 M
- 前
- 3.524 M
- 実際
-
- 期待
- -0.310 M
- 前
- -0.703 M
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 4.613%
- 実際
-
- 期待
- 前