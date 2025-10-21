- Обзор рынка
PJFV: PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF
Курс PJFV за сегодня изменился на 1.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 80.33, а максимальная — 80.33.
Следите за динамикой PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PJFV сегодня?
PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) сегодня оценивается на уровне 80.33. Инструмент торгуется в пределах 80.33 - 80.33, вчерашнее закрытие составило 79.44, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PJFV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF?
PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF в настоящее время оценивается в 80.33. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.17% и USD. Отслеживайте движения PJFV на графике в реальном времени.
Как купить акции PJFV?
Вы можете купить акции PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) по текущей цене 80.33. Ордера обычно размещаются около 80.33 или 80.63, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PJFV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PJFV?
Инвестирование в PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF предполагает учет годового диапазона 64.10 - 80.33 и текущей цены 80.33. Многие сравнивают 0.32% и 17.25% перед размещением ордеров на 80.33 или 80.63. Изучайте ежедневные изменения цены PJFV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции PGIM Jennison Focused Value ETF?
Самая высокая цена PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) за последний год составила 80.33. Акции заметно колебались в пределах 64.10 - 80.33, сравнение с 79.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции PGIM Jennison Focused Value ETF?
Самая низкая цена PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) за год составила 64.10. Сравнение с текущими 80.33 и 64.10 - 80.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PJFV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PJFV?
В прошлом PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 79.44 и 9.17% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 79.44
- Open
- 80.33
- Bid
- 80.33
- Ask
- 80.63
- Low
- 80.33
- High
- 80.33
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 1.12%
- Месячное изменение
- 0.32%
- 6-месячное изменение
- 17.25%
- Годовое изменение
- 9.17%