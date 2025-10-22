- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
PJFV: PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF
Der Wechselkurs von PJFV hat sich für heute um 1.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.33 bis zu einem Hoch von 80.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PJFV heute?
Die Aktie von PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) notiert heute bei 80.33. Sie wird innerhalb einer Spanne von 80.33 - 80.33 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 79.44 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von PJFV zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PJFV Dividenden?
PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF wird derzeit mit 80.33 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.17% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PJFV zu verfolgen.
Wie kaufe ich PJFV-Aktien?
Sie können Aktien von PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) zum aktuellen Kurs von 80.33 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 80.33 oder 80.63 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PJFV auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PJFV-Aktien?
Bei einer Investition in PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF müssen die jährliche Spanne 64.10 - 80.33 und der aktuelle Kurs 80.33 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.32% und 17.25%, bevor sie Orders zu 80.33 oder 80.63 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PJFV.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von PGIM Jennison Focused Value ETF?
Der höchste Kurs von PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) im vergangenen Jahr lag bei 80.33. Innerhalb von 64.10 - 80.33 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 79.44 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von PGIM Jennison Focused Value ETF?
Der niedrigste Kurs von PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) im Laufe des Jahres betrug 64.10. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 80.33 und der Spanne 64.10 - 80.33 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PJFV live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PJFV statt?
PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 79.44 und 9.17% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 79.44
- Eröffnung
- 80.33
- Bid
- 80.33
- Ask
- 80.63
- Tief
- 80.33
- Hoch
- 80.33
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 1.12%
- Monatsänderung
- 0.32%
- 6-Monatsänderung
- 17.25%
- Jahresänderung
- 9.17%
- Akt
-
- Erw
- -4.625 M
- Vorh
- 3.524 M
- Akt
-
- Erw
- -0.310 M
- Vorh
- -0.703 M
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 4.613%
- Akt
-
- Erw
- Vorh