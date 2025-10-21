- Visão do mercado
PJFV: PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF
A taxa do PJFV para hoje mudou para 1.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 80.33 e o mais alto foi 80.33.
Veja a dinâmica do par de moedas PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PJFV hoje?
Hoje PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) está avaliado em 80.33. O instrumento é negociado dentro de 80.33 - 80.33, o fechamento de ontem foi 79.44, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PJFV em tempo real.
As ações de PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF pagam dividendos?
Atualmente PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF está avaliado em 80.33. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.17% e USD. Monitore os movimentos de PJFV no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PJFV?
Você pode comprar ações de PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) pelo preço atual 80.33. Ordens geralmente são executadas perto de 80.33 ou 80.63, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PJFV no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PJFV?
Investir em PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF envolve considerar a faixa anual 64.10 - 80.33 e o preço atual 80.33. Muitos comparam 0.32% e 17.25% antes de enviar ordens em 80.33 ou 80.63. Estude as mudanças diárias de preço de PJFV no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações PGIM Jennison Focused Value ETF?
O maior preço de PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) no último ano foi 80.33. As ações oscilaram bastante dentro de 64.10 - 80.33, e a comparação com 79.44 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações PGIM Jennison Focused Value ETF?
O menor preço de PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) no ano foi 64.10. A comparação com o preço atual 80.33 e 64.10 - 80.33 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PJFV em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PJFV?
No passado PGIM ETF Trust PGIM Jennison Focused Value ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 79.44 e 9.17% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 79.44
- Open
- 80.33
- Bid
- 80.33
- Ask
- 80.63
- Low
- 80.33
- High
- 80.33
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 1.12%
- Mudança mensal
- 0.32%
- Mudança de 6 meses
- 17.25%
- Mudança anual
- 9.17%