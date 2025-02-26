PIT hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF hisse senedi 54.34 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 54.25 - 55.11 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 55.31 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 5 değerine ulaştı. PIT canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF hisse senedi şu anda 54.34 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 12.72% ve USD değerlerini izler. PIT hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

PIT hisse senedi nasıl alınır? VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF hisselerini şu anki 54.34 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 54.34 ve Ask 54.64 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 5 ve günlük değişim oranı -1.40% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte PIT fiyat hareketlerini takip edin.

PIT hisse senedine nasıl yatırım yapılır? VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 46.14 - 55.79 ve mevcut fiyatı 54.34 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 54.34 veya Ask 54.64 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.44% ve 6 aylık değişim oranı 13.87% değerlerini karşılaştırır. PIT fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

VanEck Commodity Strategy ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? VanEck Commodity Strategy ETF hisse senedi yıllık olarak 55.79 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 46.14 - 55.79). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 55.31 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF performansını takip edin.

VanEck Commodity Strategy ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) hisse senedi yıllık olarak en düşük 46.14 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 54.34 ve hareket ettiği yıllık aralık 46.14 - 55.79 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki PIT fiyat hareketlerini izleyin.