- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PIT: VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF
Курс PIT за сегодня изменился на -1.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.25, а максимальная — 55.11.
Следите за динамикой VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PIT
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PIT сегодня?
VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) сегодня оценивается на уровне 54.34. Инструмент торгуется в пределах 54.25 - 55.11, вчерашнее закрытие составило 55.31, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PIT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF?
VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF в настоящее время оценивается в 54.34. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.72% и USD. Отслеживайте движения PIT на графике в реальном времени.
Как купить акции PIT?
Вы можете купить акции VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) по текущей цене 54.34. Ордера обычно размещаются около 54.34 или 54.64, тогда как 5 и -1.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PIT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PIT?
Инвестирование в VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF предполагает учет годового диапазона 46.14 - 55.79 и текущей цены 54.34. Многие сравнивают -0.44% и 13.87% перед размещением ордеров на 54.34 или 54.64. Изучайте ежедневные изменения цены PIT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VanEck Commodity Strategy ETF?
Самая высокая цена VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) за последний год составила 55.79. Акции заметно колебались в пределах 46.14 - 55.79, сравнение с 55.31 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VanEck Commodity Strategy ETF?
Самая низкая цена VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) за год составила 46.14. Сравнение с текущими 54.34 и 46.14 - 55.79 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PIT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PIT?
В прошлом VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 55.31 и 12.72% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 55.31
- Open
- 55.11
- Bid
- 54.34
- Ask
- 54.64
- Low
- 54.25
- High
- 55.11
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -1.75%
- Месячное изменение
- -0.44%
- 6-месячное изменение
- 13.87%
- Годовое изменение
- 12.72%