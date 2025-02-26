- Panoramica
PIT: VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF
Il tasso di cambio PIT ha avuto una variazione del -1.75% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 54.25 e ad un massimo di 55.11.
Segui le dinamiche di VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PIT oggi?
Oggi le azioni VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF sono prezzate a 54.34. Viene scambiato all'interno di 54.25 - 55.11, la chiusura di ieri è stata 55.31 e il volume degli scambi ha raggiunto 5. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PIT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF pagano dividendi?
VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF è attualmente valutato a 54.34. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 12.72% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PIT.
Come acquistare azioni PIT?
Puoi acquistare azioni VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF al prezzo attuale di 54.34. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 54.34 o 54.64, mentre 5 e -1.40% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PIT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PIT?
Investire in VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF implica considerare l'intervallo annuale 46.14 - 55.79 e il prezzo attuale 54.34. Molti confrontano -0.44% e 13.87% prima di effettuare ordini su 54.34 o 54.64. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PIT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni VanEck Commodity Strategy ETF?
Il prezzo massimo di VanEck Commodity Strategy ETF nell'ultimo anno è stato 55.79. All'interno di 46.14 - 55.79, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 55.31 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VanEck Commodity Strategy ETF?
Il prezzo più basso di VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) nel corso dell'anno è stato 46.14. Confrontandolo con gli attuali 54.34 e 46.14 - 55.79 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PIT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PIT?
VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 55.31 e 12.72%.
- Chiusura Precedente
- 55.31
- Apertura
- 55.11
- Bid
- 54.34
- Ask
- 54.64
- Minimo
- 54.25
- Massimo
- 55.11
- Volume
- 5
- Variazione giornaliera
- -1.75%
- Variazione Mensile
- -0.44%
- Variazione Semestrale
- 13.87%
- Variazione Annuale
- 12.72%