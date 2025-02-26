PIT: VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF
今日PIT汇率已更改-1.75%。当日，交易品种以低点54.25和高点55.11进行交易。
关注VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
PIT股票今天的价格是多少？
VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF股票今天的定价为54.34。它在54.25 - 55.11范围内交易，昨天的收盘价为55.31，交易量达到5。PIT的实时价格图表显示了这些更新。
VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF股票是否支付股息？
VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF目前的价值为54.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.72%和USD。实时查看图表以跟踪PIT走势。
如何购买PIT股票？
您可以以54.34的当前价格购买VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF股票。订单通常设置在54.34或54.64附近，而5和-1.40%显示市场活动。立即关注PIT的实时图表更新。
如何投资PIT股票？
投资VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF需要考虑年度范围46.14 - 55.79和当前价格54.34。许多人在以54.34或54.64下订单之前，会比较-0.44%和。实时查看PIT价格图表，了解每日变化。
VanEck Commodity Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VanEck Commodity Strategy ETF的最高价格是55.79。在46.14 - 55.79内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF的绩效。
VanEck Commodity Strategy ETF股票的最低价格是多少？
VanEck Commodity Strategy ETF（PIT）的最低价格为46.14。将其与当前的54.34和46.14 - 55.79进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PIT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PIT股票是什么时候拆分的？
VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、55.31和12.72%中可见。
- 前一天收盘价
- 55.31
- 开盘价
- 55.11
- 卖价
- 54.34
- 买价
- 54.64
- 最低价
- 54.25
- 最高价
- 55.11
- 交易量
- 5
- 日变化
- -1.75%
- 月变化
- -0.44%
- 6个月变化
- 13.87%
- 年变化
- 12.72%