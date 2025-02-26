- 概要
PIT: VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF
PITの今日の為替レートは、-1.75%変化しました。日中、通貨は1あたり54.25の安値と55.11の高値で取引されました。
VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PIT News
よくあるご質問
PIT株の現在の価格は？
VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETFの株価は本日54.34です。54.25 - 55.11内で取引され、前日の終値は55.31、取引量は5に達しました。PITのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETFの株は配当を出しますか？
VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETFの現在の価格は54.34です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.72%やUSDにも注目します。PITの動きはライブチャートで確認できます。
PIT株を買う方法は？
VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETFの株は現在54.34で購入可能です。注文は通常54.34または54.64付近で行われ、5や-1.40%が市場の動きを示します。PITの最新情報はライブチャートで確認できます。
PIT株に投資する方法は？
VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETFへの投資では、年間の値幅46.14 - 55.79と現在の54.34を考慮します。注文は多くの場合54.34や54.64で行われる前に、-0.44%や13.87%と比較されます。PITの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
VanEck Commodity Strategy ETFの株の最高値は？
VanEck Commodity Strategy ETFの過去1年の最高値は55.79でした。46.14 - 55.79内で株価は大きく変動し、55.31と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
VanEck Commodity Strategy ETFの株の最低値は？
VanEck Commodity Strategy ETF(PIT)の年間最安値は46.14でした。現在の54.34や46.14 - 55.79と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PITの動きはライブチャートで確認できます。
PITの株式分割はいつ行われましたか？
VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、55.31、12.72%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 55.31
- 始値
- 55.11
- 買値
- 54.34
- 買値
- 54.64
- 安値
- 54.25
- 高値
- 55.11
- 出来高
- 5
- 1日の変化
- -1.75%
- 1ヶ月の変化
- -0.44%
- 6ヶ月の変化
- 13.87%
- 1年の変化
- 12.72%