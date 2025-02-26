クォートセクション
PIT: VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF

54.34 USD 0.97 (1.75%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PITの今日の為替レートは、-1.75%変化しました。日中、通貨は1あたり54.25の安値と55.11の高値で取引されました。

VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

PIT株の現在の価格は？

VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETFの株価は本日54.34です。54.25 - 55.11内で取引され、前日の終値は55.31、取引量は5に達しました。PITのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETFの株は配当を出しますか？

VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETFの現在の価格は54.34です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.72%やUSDにも注目します。PITの動きはライブチャートで確認できます。

PIT株を買う方法は？

VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETFの株は現在54.34で購入可能です。注文は通常54.34または54.64付近で行われ、5や-1.40%が市場の動きを示します。PITの最新情報はライブチャートで確認できます。

PIT株に投資する方法は？

VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETFへの投資では、年間の値幅46.14 - 55.79と現在の54.34を考慮します。注文は多くの場合54.34や54.64で行われる前に、-0.44%や13.87%と比較されます。PITの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

VanEck Commodity Strategy ETFの株の最高値は？

VanEck Commodity Strategy ETFの過去1年の最高値は55.79でした。46.14 - 55.79内で株価は大きく変動し、55.31と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

VanEck Commodity Strategy ETFの株の最低値は？

VanEck Commodity Strategy ETF(PIT)の年間最安値は46.14でした。現在の54.34や46.14 - 55.79と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PITの動きはライブチャートで確認できます。

PITの株式分割はいつ行われましたか？

VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、55.31、12.72%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
54.25 55.11
1年のレンジ
46.14 55.79
以前の終値
55.31
始値
55.11
買値
54.34
買値
54.64
安値
54.25
高値
55.11
出来高
5
1日の変化
-1.75%
1ヶ月の変化
-0.44%
6ヶ月の変化
13.87%
1年の変化
12.72%
