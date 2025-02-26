- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
PIT: VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF
A taxa do PIT para hoje mudou para -1.75%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 54.25 e o mais alto foi 55.11.
Veja a dinâmica do par de moedas VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PIT Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de PIT hoje?
Hoje VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) está avaliado em 54.34. O instrumento é negociado dentro de 54.25 - 55.11, o fechamento de ontem foi 55.31, e o volume de negociação atingiu 5. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PIT em tempo real.
As ações de VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF pagam dividendos?
Atualmente VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF está avaliado em 54.34. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 12.72% e USD. Monitore os movimentos de PIT no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de PIT?
Você pode comprar ações de VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) pelo preço atual 54.34. Ordens geralmente são executadas perto de 54.34 ou 54.64, enquanto 5 e -1.40% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PIT no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de PIT?
Investir em VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF envolve considerar a faixa anual 46.14 - 55.79 e o preço atual 54.34. Muitos comparam -0.44% e 13.87% antes de enviar ordens em 54.34 ou 54.64. Estude as mudanças diárias de preço de PIT no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações VanEck Commodity Strategy ETF?
O maior preço de VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) no último ano foi 55.79. As ações oscilaram bastante dentro de 46.14 - 55.79, e a comparação com 55.31 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações VanEck Commodity Strategy ETF?
O menor preço de VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) no ano foi 46.14. A comparação com o preço atual 54.34 e 46.14 - 55.79 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PIT em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de PIT?
No passado VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 55.31 e 12.72% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 55.31
- Open
- 55.11
- Bid
- 54.34
- Ask
- 54.64
- Low
- 54.25
- High
- 55.11
- Volume
- 5
- Mudança diária
- -1.75%
- Mudança mensal
- -0.44%
- Mudança de 6 meses
- 13.87%
- Mudança anual
- 12.72%