PIT: VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF
Le taux de change de PIT a changé de -1.75% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 54.25 et à un maximum de 55.11.
Suivez la dynamique VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action PIT aujourd'hui ?
L'action VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF est cotée à 54.34 aujourd'hui. Elle se négocie dans 54.25 - 55.11, a clôturé hier à 55.31 et son volume d'échange a atteint 5. Le graphique en temps réel du cours de PIT présente ces mises à jour.
L'action VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF verse-t-elle des dividendes ?
VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF est actuellement valorisé à 54.34. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 12.72% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PIT.
Comment acheter des actions PIT ?
Vous pouvez acheter des actions VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF au cours actuel de 54.34. Les ordres sont généralement placés à proximité de 54.34 ou de 54.64, le 5 et le -1.40% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PIT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action PIT ?
Investir dans VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 46.14 - 55.79 et le prix actuel 54.34. Beaucoup comparent -0.44% et 13.87% avant de passer des ordres à 54.34 ou 54.64. Consultez le graphique du cours de PIT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action VanEck Commodity Strategy ETF ?
Le cours le plus élevé de VanEck Commodity Strategy ETF l'année dernière était 55.79. Au cours de 46.14 - 55.79, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 55.31 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action VanEck Commodity Strategy ETF ?
Le cours le plus bas de VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) sur l'année a été 46.14. Sa comparaison avec 54.34 et 46.14 - 55.79 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PIT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action PIT a-t-elle été divisée ?
VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 55.31 et 12.72% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 55.31
- Ouverture
- 55.11
- Bid
- 54.34
- Ask
- 54.64
- Plus Bas
- 54.25
- Plus Haut
- 55.11
- Volume
- 5
- Changement quotidien
- -1.75%
- Changement Mensuel
- -0.44%
- Changement à 6 Mois
- 13.87%
- Changement Annuel
- 12.72%