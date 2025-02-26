- Übersicht
PIT: VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF
Der Wechselkurs von PIT hat sich für heute um -1.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 54.25 bis zu einem Hoch von 55.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PIT heute?
Die Aktie von VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) notiert heute bei 54.34. Sie wird innerhalb einer Spanne von 54.25 - 55.11 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 55.31 und das Handelsvolumen erreichte 5. Das Live-Chart von PIT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PIT Dividenden?
VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF wird derzeit mit 54.34 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.72% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PIT zu verfolgen.
Wie kaufe ich PIT-Aktien?
Sie können Aktien von VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) zum aktuellen Kurs von 54.34 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 54.34 oder 54.64 platziert, während 5 und -1.40% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PIT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PIT-Aktien?
Bei einer Investition in VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF müssen die jährliche Spanne 46.14 - 55.79 und der aktuelle Kurs 54.34 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.44% und 13.87%, bevor sie Orders zu 54.34 oder 54.64 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PIT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VanEck Commodity Strategy ETF?
Der höchste Kurs von VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) im vergangenen Jahr lag bei 55.79. Innerhalb von 46.14 - 55.79 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 55.31 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VanEck Commodity Strategy ETF?
Der niedrigste Kurs von VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) im Laufe des Jahres betrug 46.14. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 54.34 und der Spanne 46.14 - 55.79 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PIT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PIT statt?
VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 55.31 und 12.72% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 55.31
- Eröffnung
- 55.11
- Bid
- 54.34
- Ask
- 54.64
- Tief
- 54.25
- Hoch
- 55.11
- Volumen
- 5
- Tagesänderung
- -1.75%
- Monatsänderung
- -0.44%
- 6-Monatsänderung
- 13.87%
- Jahresänderung
- 12.72%