PIT: VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF
El tipo de cambio de PIT de hoy ha cambiado un -1.75%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 54.25, mientras que el máximo ha alcanzado 55.11.
Siga la dinámica de la pareja de divisas VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de PIT hoy?
VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) se evalúa hoy en 54.34. El instrumento se negocia dentro de 54.25 - 55.11; el cierre de ayer ha sido 55.31 y el volumen comercial ha alcanzado 5. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios PIT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF?
VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF se evalúa actualmente en 54.34. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 12.72% y USD. Monitoree los movimientos de PIT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de PIT?
Puede comprar acciones de VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) al precio actual de 54.34. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 54.34 o 54.64, mientras que 5 y -1.40% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de PIT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de PIT?
Invertir en VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF implica tener en cuenta el rango anual 46.14 - 55.79 y el precio actual 54.34. Muchos comparan -0.44% y 13.87% antes de colocar órdenes en 54.34 o 54.64. Estudie los cambios diarios de precios de PIT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de VanEck Commodity Strategy ETF?
El precio más alto de VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) en el último año ha sido 55.79. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 46.14 - 55.79, una comparación con 55.31 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de VanEck Commodity Strategy ETF?
El precio más bajo de VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) para el año ha sido 46.14. La comparación con los actuales 54.34 y 46.14 - 55.79 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de PIT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de PIT?
En el pasado, VanEck ETF Trust VanEck Commodity Strategy ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 55.31 y 12.72% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 55.31
- Open
- 55.11
- Bid
- 54.34
- Ask
- 54.64
- Low
- 54.25
- High
- 55.11
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- -1.75%
- Cambio mensual
- -0.44%
- Cambio a 6 meses
- 13.87%
- Cambio anual
- 12.72%