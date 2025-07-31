Dövizler / PI
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PI: Impinj Inc
191.60 USD 4.17 (2.13%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PI fiyatı bugün -2.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 191.12 ve Yüksek fiyatı olarak 195.72 aralığında işlem gördü.
Impinj Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PI haberleri
- Friday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- Sylebra Capital, Impinj (PI) hisselerinden 58,8 milyon dolar değerinde sattı
- Sylebra Capital sells Impinj (PI) shares worth $58.8 million
- Impinj Piper Sandler Konferansı’nda RFID Büyüme Stratejilerini Açıkladı
- Impinj at Piper Sandler Conference: RFID Growth Strategies Unveiled
- Impinj, Inc. (PI) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Impj CEO Diorio sells $1.9m in company stock
- Impinj at Goldman Sachs Conference: RFID Market Growth and Strategic Vision
- Impinj prices $170 million convertible notes offering
- Think Impinj (PI) Stock Is Expensive? This Chart Might Change Your Mind.
- Impinj CEO Diorio sells $1.85 million in shares
- Impinj plans to offer $150 million in convertible senior notes
- Could Pi Network Land On Coinbase? Hackathon Winner Thinks So
- Impinj: At The Heart Of The IoT Economy (NASDAQ:PI)
- Earnings Season Makes It Clear: AI Is the Only Game in Town
- Pi Network Price Crashes To All-Time Low After Latest Announcement — Details
- Why Impinj Stock Is Soaring Today
- Impinj (PI) Q2 Revenue Tops Estimates
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Roblox, Carvana, eBay, C.H. Robinson Worldwide, Huntington Ingalls Industries And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), AGCO (NYSE:AGCO)
- Meta, Align Tech lead Thursday’s market cap stock movers
- Needham raises Impinj stock price target to $165 on strong execution
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Impinj, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PI)
Günlük aralık
191.12 195.72
Yıllık aralık
60.85 239.75
- Önceki kapanış
- 195.77
- Açılış
- 195.72
- Satış
- 191.60
- Alış
- 191.90
- Düşük
- 191.12
- Yüksek
- 195.72
- Hacim
- 644
- Günlük değişim
- -2.13%
- Aylık değişim
- 8.09%
- 6 aylık değişim
- 111.67%
- Yıllık değişim
- -11.41%
21 Eylül, Pazar