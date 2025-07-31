CotizacionesSecciones
PI: Impinj Inc

191.48 USD 2.28 (1.18%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de PI de hoy ha cambiado un -1.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 189.13, mientras que el máximo ha alcanzado 195.51.

Rango diario
189.13 195.51
Rango anual
60.85 239.75
Cierres anteriores
193.76
Open
193.77
Bid
191.48
Ask
191.78
Low
189.13
High
195.51
Volumen
577
Cambio diario
-1.18%
Cambio mensual
8.02%
Cambio a 6 meses
111.53%
Cambio anual
-11.46%
