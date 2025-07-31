Divisas / PI
PI: Impinj Inc
191.48 USD 2.28 (1.18%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PI de hoy ha cambiado un -1.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 189.13, mientras que el máximo ha alcanzado 195.51.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Impinj Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PI News
- Friday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- Sylebra Capital vende acciones de Impinj (PI) por valor de 58,8 millones de dólares
- Impinj en conferencia Piper Sandler: Estrategias de crecimiento RFID reveladas
- Impinj, Inc. (PI) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- El director ejecutivo de Impj vende 1,9 millones de dólares en acciones de la compañía
- Impinj en la Conferencia de Goldman Sachs: Crecimiento del mercado RFID y visión estratégica
- Impinj prices $170 million convertible notes offering
- Think Impinj (PI) Stock Is Expensive? This Chart Might Change Your Mind.
- Impinj CEO Diorio sells $1.85 million in shares
- Impinj plans to offer $150 million in convertible senior notes
- Could Pi Network Land On Coinbase? Hackathon Winner Thinks So
- Impinj: At The Heart Of The IoT Economy (NASDAQ:PI)
- Earnings Season Makes It Clear: AI Is the Only Game in Town
- Pi Network Price Crashes To All-Time Low After Latest Announcement — Details
- Why Impinj Stock Is Soaring Today
- Impinj (PI) Q2 Revenue Tops Estimates
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Roblox, Carvana, eBay, C.H. Robinson Worldwide, Huntington Ingalls Industries And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), AGCO (NYSE:AGCO)
Rango diario
189.13 195.51
Rango anual
60.85 239.75
- Cierres anteriores
- 193.76
- Open
- 193.77
- Bid
- 191.48
- Ask
- 191.78
- Low
- 189.13
- High
- 195.51
- Volumen
- 577
- Cambio diario
- -1.18%
- Cambio mensual
- 8.02%
- Cambio a 6 meses
- 111.53%
- Cambio anual
- -11.46%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B