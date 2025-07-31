KurseKategorien
PI: Impinj Inc

195.77 USD 4.29 (2.24%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PI hat sich für heute um 2.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 191.32 bis zu einem Hoch von 198.51 gehandelt.

Verfolgen Sie die Impinj Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
191.32 198.51
Jahresspanne
60.85 239.75
Vorheriger Schlusskurs
191.48
Eröffnung
193.59
Bid
195.77
Ask
196.07
Tief
191.32
Hoch
198.51
Volumen
1.042 K
Tagesänderung
2.24%
Monatsänderung
10.44%
6-Monatsänderung
116.27%
Jahresänderung
-9.48%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K