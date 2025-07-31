Währungen / PI
PI: Impinj Inc
195.77 USD 4.29 (2.24%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PI hat sich für heute um 2.24% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 191.32 bis zu einem Hoch von 198.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die Impinj Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PI News
Tagesspanne
191.32 198.51
Jahresspanne
60.85 239.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 191.48
- Eröffnung
- 193.59
- Bid
- 195.77
- Ask
- 196.07
- Tief
- 191.32
- Hoch
- 198.51
- Volumen
- 1.042 K
- Tagesänderung
- 2.24%
- Monatsänderung
- 10.44%
- 6-Monatsänderung
- 116.27%
- Jahresänderung
- -9.48%
