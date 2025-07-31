Valute / PI
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
PI: Impinj Inc
191.60 USD 4.17 (2.13%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PI ha avuto una variazione del -2.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 191.12 e ad un massimo di 195.72.
Segui le dinamiche di Impinj Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PI News
- Friday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- Sylebra Capital vende azioni Impinj (PI) per 58,8 milioni di dollari
- Sylebra Capital sells Impinj (PI) shares worth $58.8 million
- Impinj alla Conferenza Piper Sandler: Svelate le Strategie di Crescita RFID
- Impinj at Piper Sandler Conference: RFID Growth Strategies Unveiled
- Impinj, Inc. (PI) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Impj CEO Diorio sells $1.9m in company stock
- Impinj at Goldman Sachs Conference: RFID Market Growth and Strategic Vision
- Impinj prices $170 million convertible notes offering
- Think Impinj (PI) Stock Is Expensive? This Chart Might Change Your Mind.
- Impinj CEO Diorio sells $1.85 million in shares
- Impinj plans to offer $150 million in convertible senior notes
- Could Pi Network Land On Coinbase? Hackathon Winner Thinks So
- Impinj: At The Heart Of The IoT Economy (NASDAQ:PI)
- Earnings Season Makes It Clear: AI Is the Only Game in Town
- Pi Network Price Crashes To All-Time Low After Latest Announcement — Details
- Why Impinj Stock Is Soaring Today
- Impinj (PI) Q2 Revenue Tops Estimates
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Roblox, Carvana, eBay, C.H. Robinson Worldwide, Huntington Ingalls Industries And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), AGCO (NYSE:AGCO)
- Meta, Align Tech lead Thursday’s market cap stock movers
- Needham raises Impinj stock price target to $165 on strong execution
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Impinj, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PI)
Intervallo Giornaliero
191.12 195.72
Intervallo Annuale
60.85 239.75
- Chiusura Precedente
- 195.77
- Apertura
- 195.72
- Bid
- 191.60
- Ask
- 191.90
- Minimo
- 191.12
- Massimo
- 195.72
- Volume
- 644
- Variazione giornaliera
- -2.13%
- Variazione Mensile
- 8.09%
- Variazione Semestrale
- 111.67%
- Variazione Annuale
- -11.41%
20 settembre, sabato