КотировкиРазделы
Валюты / PI
Назад в Рынок акций США

PI: Impinj Inc

193.76 USD 2.95 (1.55%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PI за сегодня изменился на 1.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 185.01, а максимальная — 195.00.

Следите за динамикой Impinj Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PI

Дневной диапазон
185.01 195.00
Годовой диапазон
60.85 239.75
Предыдущее закрытие
190.81
Open
191.52
Bid
193.76
Ask
194.06
Low
185.01
High
195.00
Объем
860
Дневное изменение
1.55%
Месячное изменение
9.31%
6-месячное изменение
114.05%
Годовое изменение
-10.41%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.