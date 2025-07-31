Валюты / PI
PI: Impinj Inc
193.76 USD 2.95 (1.55%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PI за сегодня изменился на 1.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 185.01, а максимальная — 195.00.
Следите за динамикой Impinj Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- Friday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- Sylebra Capital sells Impinj (PI) shares worth $58.8 million
- Impinj на конференции Piper Sandler: раскрыты стратегии роста RFID
- Impinj at Piper Sandler Conference: RFID Growth Strategies Unveiled
- Impinj, Inc. (PI) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Impj CEO Diorio sells $1.9m in company stock
- Impinj at Goldman Sachs Conference: RFID Market Growth and Strategic Vision
- Impinj prices $170 million convertible notes offering
- Think Impinj (PI) Stock Is Expensive? This Chart Might Change Your Mind.
- Impinj CEO Diorio sells $1.85 million in shares
- Impinj plans to offer $150 million in convertible senior notes
- Could Pi Network Land On Coinbase? Hackathon Winner Thinks So
- Impinj: At The Heart Of The IoT Economy (NASDAQ:PI)
- Earnings Season Makes It Clear: AI Is the Only Game in Town
- Pi Network Price Crashes To All-Time Low After Latest Announcement — Details
- Why Impinj Stock Is Soaring Today
- Impinj (PI) Q2 Revenue Tops Estimates
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Roblox, Carvana, eBay, C.H. Robinson Worldwide, Huntington Ingalls Industries And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), AGCO (NYSE:AGCO)
- Meta, Align Tech lead Thursday’s market cap stock movers
- Needham raises Impinj stock price target to $165 on strong execution
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Impinj, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PI)
- Impinj, Inc. (PI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
185.01 195.00
Годовой диапазон
60.85 239.75
- Предыдущее закрытие
- 190.81
- Open
- 191.52
- Bid
- 193.76
- Ask
- 194.06
- Low
- 185.01
- High
- 195.00
- Объем
- 860
- Дневное изменение
- 1.55%
- Месячное изменение
- 9.31%
- 6-месячное изменение
- 114.05%
- Годовое изменение
- -10.41%
