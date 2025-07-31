通貨 / PI
PI: Impinj Inc
195.77 USD 4.29 (2.24%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PIの今日の為替レートは、2.24%変化しました。日中、通貨は1あたり191.32の安値と198.51の高値で取引されました。
Impinj Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
191.32 198.51
1年のレンジ
60.85 239.75
- 以前の終値
- 191.48
- 始値
- 193.59
- 買値
- 195.77
- 買値
- 196.07
- 安値
- 191.32
- 高値
- 198.51
- 出来高
- 1.042 K
- 1日の変化
- 2.24%
- 1ヶ月の変化
- 10.44%
- 6ヶ月の変化
- 116.27%
- 1年の変化
- -9.48%
