PI: Impinj Inc

195.77 USD 4.29 (2.24%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PIの今日の為替レートは、2.24%変化しました。日中、通貨は1あたり191.32の安値と198.51の高値で取引されました。

Impinj Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

PI News

1日のレンジ
191.32 198.51
1年のレンジ
60.85 239.75
以前の終値
191.48
始値
193.59
買値
195.77
買値
196.07
安値
191.32
高値
198.51
出来高
1.042 K
1日の変化
2.24%
1ヶ月の変化
10.44%
6ヶ月の変化
116.27%
1年の変化
-9.48%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K