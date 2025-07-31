CotationsSections
PI: Impinj Inc

191.60 USD 4.17 (2.13%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PI a changé de -2.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 191.12 et à un maximum de 195.72.

Suivez la dynamique Impinj Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
191.12 195.72
Range Annuel
60.85 239.75
Clôture Précédente
195.77
Ouverture
195.72
Bid
191.60
Ask
191.90
Plus Bas
191.12
Plus Haut
195.72
Volume
644
Changement quotidien
-2.13%
Changement Mensuel
8.09%
Changement à 6 Mois
111.67%
Changement Annuel
-11.41%
