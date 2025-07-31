Devises / PI
PI: Impinj Inc
191.60 USD 4.17 (2.13%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de PI a changé de -2.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 191.12 et à un maximum de 195.72.
Suivez la dynamique Impinj Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
PI Nouvelles
Range quotidien
191.12 195.72
Range Annuel
60.85 239.75
- Clôture Précédente
- 195.77
- Ouverture
- 195.72
- Bid
- 191.60
- Ask
- 191.90
- Plus Bas
- 191.12
- Plus Haut
- 195.72
- Volume
- 644
- Changement quotidien
- -2.13%
- Changement Mensuel
- 8.09%
- Changement à 6 Mois
- 111.67%
- Changement Annuel
- -11.41%
20 septembre, samedi