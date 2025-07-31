통화 / PI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
PI: Impinj Inc
191.60 USD 4.17 (2.13%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PI 환율이 오늘 -2.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 191.12이고 고가는 195.72이었습니다.
Impinj Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PI News
- Friday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- Sylebra Capital, Impinj(PI) 주식 5880만 달러 상당 매각
- Sylebra Capital sells Impinj (PI) shares worth $58.8 million
- Impinj at Piper Sandler Conference: RFID Growth Strategies Unveiled
- Impinj, Inc. (PI) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Impj CEO Diorio sells $1.9m in company stock
- Impinj at Goldman Sachs Conference: RFID Market Growth and Strategic Vision
- Impinj prices $170 million convertible notes offering
- Think Impinj (PI) Stock Is Expensive? This Chart Might Change Your Mind.
- Impinj CEO Diorio sells $1.85 million in shares
- Impinj plans to offer $150 million in convertible senior notes
- Could Pi Network Land On Coinbase? Hackathon Winner Thinks So
- Impinj: At The Heart Of The IoT Economy (NASDAQ:PI)
- Earnings Season Makes It Clear: AI Is the Only Game in Town
- Pi Network Price Crashes To All-Time Low After Latest Announcement — Details
- Why Impinj Stock Is Soaring Today
- Impinj (PI) Q2 Revenue Tops Estimates
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Roblox, Carvana, eBay, C.H. Robinson Worldwide, Huntington Ingalls Industries And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), AGCO (NYSE:AGCO)
- Meta, Align Tech lead Thursday’s market cap stock movers
- Needham raises Impinj stock price target to $165 on strong execution
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Impinj, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PI)
- Impinj, Inc. (PI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
191.12 195.72
년간 변동
60.85 239.75
- 이전 종가
- 195.77
- 시가
- 195.72
- Bid
- 191.60
- Ask
- 191.90
- 저가
- 191.12
- 고가
- 195.72
- 볼륨
- 644
- 일일 변동
- -2.13%
- 월 변동
- 8.09%
- 6개월 변동
- 111.67%
- 년간 변동율
- -11.41%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K