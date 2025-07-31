Moedas / PI
PI: Impinj Inc
195.52 USD 4.04 (2.11%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PI para hoje mudou para 2.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 193.59 e o mais alto foi 198.51.
Veja a dinâmica do par de moedas Impinj Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
PI Notícias
- Friday’s Insider Moves: Top Buys and Sells in US Stocks
- Sylebra Capital vende ações da Impinj (PI) no valor de US$ 58,8 milhões
- Impinj na conferência Piper Sandler: estratégias de crescimento em RFID reveladas
- Impinj, Inc. (PI) Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2025 Transcript
- Impj CEO Diorio sells $1.9m in company stock
- Impinj at Goldman Sachs Conference: RFID Market Growth and Strategic Vision
- Impinj prices $170 million convertible notes offering
- Think Impinj (PI) Stock Is Expensive? This Chart Might Change Your Mind.
- Impinj CEO Diorio sells $1.85 million in shares
- Impinj plans to offer $150 million in convertible senior notes
- Could Pi Network Land On Coinbase? Hackathon Winner Thinks So
- Impinj: At The Heart Of The IoT Economy (NASDAQ:PI)
- Earnings Season Makes It Clear: AI Is the Only Game in Town
- Pi Network Price Crashes To All-Time Low After Latest Announcement — Details
- Why Impinj Stock Is Soaring Today
- Impinj (PI) Q2 Revenue Tops Estimates
- Facebook, UnitedHealth among Thursday’s market cap stock movers
- Roblox, Carvana, eBay, C.H. Robinson Worldwide, Huntington Ingalls Industries And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), AGCO (NYSE:AGCO)
- Meta, Align Tech lead Thursday’s market cap stock movers
- Needham raises Impinj stock price target to $165 on strong execution
- Why Meta Platforms Shares Are Trading Higher By Around 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC), Align Technology (NASDAQ:ALGN)
- Impinj, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:PI)
Faixa diária
193.59 198.51
Faixa anual
60.85 239.75
- Fechamento anterior
- 191.48
- Open
- 193.59
- Bid
- 195.52
- Ask
- 195.82
- Low
- 193.59
- High
- 198.51
- Volume
- 218
- Mudança diária
- 2.11%
- Mudança mensal
- 10.30%
- Mudança de 6 meses
- 116.00%
- Mudança anual
- -9.59%
