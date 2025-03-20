Dövizler / PHI
PHI: PLDT Inc Sponsored ADR
19.55 USD 0.02 (0.10%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PHI fiyatı bugün 0.10% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 19.50 ve Yüksek fiyatı olarak 19.68 aralığında işlem gördü.
PLDT Inc Sponsored ADR hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
PHI haberleri
- Earnings call transcript: PLDT Q2 2025 misses EPS forecast, stock dips
- PLDT Continues To Miss The Market (NYSE:PHI)
- Tesla, Apple, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
- PLDT: A New Hope After Its Deep Plunge (NYSE:PHI)
Günlük aralık
19.50 19.68
Yıllık aralık
19.22 27.64
- Önceki kapanış
- 19.53
- Açılış
- 19.63
- Satış
- 19.55
- Alış
- 19.85
- Düşük
- 19.50
- Yüksek
- 19.68
- Hacim
- 200
- Günlük değişim
- 0.10%
- Aylık değişim
- -3.84%
- 6 aylık değişim
- -9.99%
- Yıllık değişim
- -27.32%
