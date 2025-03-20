통화 / PHI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
PHI: PLDT Inc Sponsored ADR
19.55 USD 0.02 (0.10%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PHI 환율이 오늘 0.10%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.50이고 고가는 19.68이었습니다.
PLDT Inc Sponsored ADR 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PHI News
- Earnings call transcript: PLDT Q2 2025 misses EPS forecast, stock dips
- Earnings call transcript: PLDT Q2 2025 misses EPS forecast, stock dips
- PLDT Continues To Miss The Market (NYSE:PHI)
- Tesla, Apple, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
- PLDT: A New Hope After Its Deep Plunge (NYSE:PHI)
일일 변동 비율
19.50 19.68
년간 변동
19.22 27.64
- 이전 종가
- 19.53
- 시가
- 19.63
- Bid
- 19.55
- Ask
- 19.85
- 저가
- 19.50
- 고가
- 19.68
- 볼륨
- 200
- 일일 변동
- 0.10%
- 월 변동
- -3.84%
- 6개월 변동
- -9.99%
- 년간 변동율
- -27.32%
20 9월, 토요일