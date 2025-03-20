Divisas / PHI
PHI: PLDT Inc Sponsored ADR
19.80 USD 0.12 (0.61%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PHI de hoy ha cambiado un 0.61%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 19.73, mientras que el máximo ha alcanzado 19.95.
Siga la dinámica de la pareja de divisas PLDT Inc Sponsored ADR. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
PHI News
- Earnings call transcript: PLDT Q2 2025 misses EPS forecast, stock dips
- PLDT Continues To Miss The Market (NYSE:PHI)
- Tesla, Apple, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
- PLDT: A New Hope After Its Deep Plunge (NYSE:PHI)
Rango diario
19.73 19.95
Rango anual
19.22 27.64
- Cierres anteriores
- 19.68
- Open
- 19.73
- Bid
- 19.80
- Ask
- 20.10
- Low
- 19.73
- High
- 19.95
- Volumen
- 257
- Cambio diario
- 0.61%
- Cambio mensual
- -2.61%
- Cambio a 6 meses
- -8.84%
- Cambio anual
- -26.39%
