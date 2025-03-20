Moedas / PHI
PHI: PLDT Inc Sponsored ADR
19.70 USD 0.10 (0.51%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PHI para hoje mudou para -0.51%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.65 e o mais alto foi 19.86.
Veja a dinâmica do par de moedas PLDT Inc Sponsored ADR. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- Earnings call transcript: PLDT Q2 2025 misses EPS forecast, stock dips
- PLDT Continues To Miss The Market (NYSE:PHI)
- Tesla, Apple, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
- PLDT: A New Hope After Its Deep Plunge (NYSE:PHI)
Faixa diária
19.65 19.86
Faixa anual
19.22 27.64
- Fechamento anterior
- 19.80
- Open
- 19.86
- Bid
- 19.70
- Ask
- 20.00
- Low
- 19.65
- High
- 19.86
- Volume
- 45
- Mudança diária
- -0.51%
- Mudança mensal
- -3.10%
- Mudança de 6 meses
- -9.30%
- Mudança anual
- -26.77%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh