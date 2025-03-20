通貨 / PHI
PHI: PLDT Inc Sponsored ADR
19.53 USD 0.27 (1.36%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PHIの今日の為替レートは、-1.36%変化しました。日中、通貨は1あたり19.53の安値と19.86の高値で取引されました。
PLDT Inc Sponsored ADRダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
PHI News
- Earnings call transcript: PLDT Q2 2025 misses EPS forecast, stock dips
- PLDT Continues To Miss The Market (NYSE:PHI)
- Tesla, Apple, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Monday's Pre-Market Session - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Apple (NASDAQ:AAPL)
- Why Chanson International Holding Shares Are Trading Higher By Around 170%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Baosheng Media Gr (NASDAQ:BAOS)
- PLDT: A New Hope After Its Deep Plunge (NYSE:PHI)
1日のレンジ
19.53 19.86
1年のレンジ
19.22 27.64
- 以前の終値
- 19.80
- 始値
- 19.86
- 買値
- 19.53
- 買値
- 19.83
- 安値
- 19.53
- 高値
- 19.86
- 出来高
- 277
- 1日の変化
- -1.36%
- 1ヶ月の変化
- -3.94%
- 6ヶ月の変化
- -10.08%
- 1年の変化
- -27.40%
