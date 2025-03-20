Валюты / PHI
PHI: PLDT Inc Sponsored ADR
19.68 USD 0.20 (1.03%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PHI за сегодня изменился на 1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.57, а максимальная — 19.75.
Следите за динамикой PLDT Inc Sponsored ADR. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PHI
Дневной диапазон
19.57 19.75
Годовой диапазон
19.22 27.64
- Предыдущее закрытие
- 19.48
- Open
- 19.62
- Bid
- 19.68
- Ask
- 19.98
- Low
- 19.57
- High
- 19.75
- Объем
- 253
- Дневное изменение
- 1.03%
- Месячное изменение
- -3.20%
- 6-месячное изменение
- -9.39%
- Годовое изменение
- -26.84%
